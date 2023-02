Prezydent USA pojechał do Kijowa pociągiem

Wszystko zaczęło się od akcji dezinformacyjnej. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Waszyngtonu, prezydent USA miał przybyć do Polski we wtorek, 21 lutego. Tymczasem do naszego kraju prawdopodobnie przyleciał już w niedzielę wieczorem lub tuż po północy, a następnie wsiadł do pociągu jadącego do Kijowa. O tym, że Joe Biden przybył na teren Ukrainy nocnym pociągiem z Polski, poinformował "New York Times".