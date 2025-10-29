Rosjanie od miesięcy przekonują, że ich ciężki bojowy wóz wsparcia czołgów BMPT "Terminator" to "cudowny pojazd". W jednym z materiałów rosyjskich mediów państwowych, które powoływały się na doświadczenia samych żołnierzy, jedna z takich jednostek - w opisywanej operacji działająca wspólnie z czołgiem T-80 i bojowym wozem piechoty BMP-3 - przetrwać miała aż dziewięć ukraińskich ataków. Co więcej, pomimo tych wszystkich intensywnych uderzeń, pojazd miał pozostać sprawny i samodzielnie opuścić pole walki.

Pomimo tych entuzjastycznych relacji w mediach, niezależni obserwatorzy pozostają sceptyczni wobec rosyjskich doniesień. Analitycy przypominają, że propaganda Kremla często wyolbrzymia sukcesy wojskowe w celu poprawy morale i promocji krajowego przemysłu zbrojeniowego. Dowód? Jak sugerował niedawno ukraiński historyk wojskowości, Andrij Tarasenko, rosyjski bojowy wóz wsparcia ogniowego "Terminator", promowany jako nowatorskie rozwiązanie dla współczesnego pola walki, może wcale nie być tak świeży i oryginalny, jak próbuje go przedstawić Moskwa.

Rozwiń

"Terminator" pamięta lata 70. XX w

Jego zdaniem korzeni tego projektu należy bowiem szukać pół wieku temu, a konkretniej w zapomnianym pojeździe z Niemiec Zachodnich - Begleitpanzer 57, który powstał w latach 70. ubiegłego wieku dzięki współpracy firm Thyssen-Henschel i Bofors, a jego bazą był niemiecki Marder - jeden z pierwszych bojowych wozów piechoty NATO. Do tego, chociaż wozy BMP-3 i czołgi T-90M były przedstawiane jako najnowocześniejsze konstrukcje, same dokumenty z rosyjskiego MON wskazują na poważne problemy techniczne obu platform.

W sieci nie brakowało też krytyki ze strony samych rosyjskich żołnierzy, a zdjęcia dostarczone przez Kijów pokazywały m.in. ich nieoczekiwane "modyfikacje", jak cegły budowlane w miejscu oczekiwanych modułów reaktywnego pancerza wybuchowego (ERA). A teraz dowiadujemy się o kolejnym problemie, który eksperci dostrzegli na nowym materiale promocyjnym "Terminatora" opublikowanym przez Urałwagonzawod, czyli niestabilnych działkach.

Rozwiń

O precyzji strzelania w Rosji chyba nie słyszeli

Przypomnijmy, że jako pojazd zaprojektowany do wsparcia czołgów w warunkach intensywnej walki, którego zadaniem jest zwalczanie piechoty, lekkich pojazdów opancerzonych oraz nisko lecących celów powietrznych, "Terminator" jest uzbrojony w dwa granatniki automatyczne AGS-17 kal. 30 mm, karabin maszynowy PK/PKS, cztery przecwipancerne pociski kierowane 9M120-1 Ataka-T oraz dwa działka automatyczne kal. 30 mm 2A42.

Tymczasem materiał promocyjny, który miał podkreślić siłę ognia pojazdu, wywołał odwrotny efekt - obserwatorzy natychmiast zauważyli widoczne drgania tych ostatnich podczas strzelania, co z miejsca wzbudziło wątpliwości dotyczące stabilizacji, a tym samym celności tego rozwiązania. Na nagraniu widać, że pojazd trzęsie się gwałtownie podczas serii ognia, co może wskazywać na trudności z utrzymaniem precyzji.

Wideo szybko rozeszło się po mediach społecznościowych, gdzie komentatorzy zaznaczali, że tego rodzaju strzelanie to "do filmu, a nie do boju". Przywoływany już wcześniej historyk wojskowości, Andrij Tarasenko, komentował zaś, że "pojazd straszy wroga drgającymi działkami i pompatycznymi nieznaczącymi słowami".

BMPT nie był używany w walkach od ponad roku. Najwyraźniej, podobnie jak jedyny T-72B3M z systemem aktywnej ochrony "Arena", zajmuje się teraz kręceniem filmów. Brakuje dodatkowego wspornika luf, a osłona ma charakter czysto dekoracyjny

Zobacz również: Militaria Najgroźniejsza broń Rosji ustawiona na Białorusi i wycelowana w UE Filip Mielczarek

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News