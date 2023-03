Być może konkretne statystyki pozwolą Amerykanom otworzyć oczy, jak się bowiem okazuje, broń jest główną przyczyną śmierci dzieci i nastolatków w USA - nie wypadki drogowe, poważne choroby (w tym nowotwory), używki (alkohol i narkotyki) czy katastrofy naturalne.

Stwierdzamy, że Stany Zjednoczone są osamotnione pod względem liczby zgonów dzieci i nastolatków z użyciem broni palnej. W żadnym innym podobnie dużym lub bogatym kraju śmierć z powodu broni palnej nie znajduje się w pierwszej czwórce przyczyn śmiertelności, nie mówiąc już o pierwszej przyczynie śmierci wśród dzieci i nastolatków czytamy w raporcie KFF, organizacji non-profit zajmującej się krajowymi problemami zdrowotnymi, a także rolą USA w globalnej polityce zdrowotnej.

Z nowego badania opublikowanego na łamach magazynu JAMA dowiadujemy się zaś, że w czasie pandemii COVID-19 wzrosła ogólna śmiertelność dzieci i nastolatków w USA, ale nie była ona wcale napędzana przez zgony z powodu choroby. W tym czasie wzrosła śmiertelność z powodu samobójstw (o 69,5 proc.) i zabójstw (o 32,7 proc.), w efekcie czego broń palna stała się główną przyczyną zgonów wśród młodzieży w wieku od 1 do 19 lat i odpowiadała za prawie połowę (47,8 proc.) wzrostu śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w 2020 roku.

Co prawda pandemia miała swój udział w tym kryzysie (np. ograniczony dostęp do służby zdrowia), ale zdaniem badaczy jednym z prawdopodobnych czynników przyczyniających się do tego tragicznego trendu jest zwiększony dostęp do broni palnej.



W 2021 roku, zgodnie z bazą danych Centers for Disease Control and Prevention Wonder, broń palna była przyczyną prawie 19 proc. zgonów dzieci w wieku 1-18 lat (w wypadkach związanych z bronią zginęło 3600 dzieci), a wiele wskazuje, że będzie tylko gorzej. Statystyk za 2022 rok jeszcze nie mamy, ale aktualny zaczął się wyjątkowo źle, bo zdaniem Gun Violence Archive doszło już do 130 masowych strzelanin, co jest największą liczbą od wielu lat:

Obecne wysiłki na rzecz zrozumienia przemocy z użyciem broni palnej, przezwyciężenia impasu politycznego i wprowadzenia rozsądnej polityki dotyczącej broni palnej nie postępują z szybkością, jakiej wymagają samobójstwa i zabójstwa dzieci czytamy w badaniu na łamach JAMA.