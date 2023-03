Wodnik zmienił stronę. Ukraińcy przechwycili rosyjskie "Humvee"

W mediach społecznościowych ukraińskich sił zbrojnych pojawiły się zdjęcia pewnego rosyjskiego pojazdu, który został podobno zdobyty przez żołnierzy w pobliżu Bachmutu, a mowa o GAZ-3937 Wodnik. To naprawdę rzadki widok, bo mowa o przedziwnej konstrukcji, będącej rosyjską odpowiedzią na kultowe amerykańskie Humvee (HMMWV) - niewykluczone, że ten konkretny egzemplarz będzie miał nawet możliwość pojeździć u boku "oryginału", bo Ukraińcy już "założyli mu" swój słynny "cyfrowy" kamuflaż.

GAZ-3937 Wodnik to odpowiedź na kultowe HMMVV

GAZ-3937 Wodnik to wielozadaniowy pojazd amfibijny produkowany przez Arzamaską Fabrykę Maszyn, będący modyfikacją samochodu GAZ-2330. W porównaniu z dużą częścią rosyjskiego wyposażenia na ukraińskim froncie, jest też relatywnie nową konstrukcją, bo został opracowany w 1998 roku, do służby wszedł w 2005 roku, a po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć w 2007 roku - produkowany był w małych seriach aż do 2013 roku i część źródeł podaje, że w sumie z taśmy montażowej zjechały tylko 54 egzemplarze.



Reklama