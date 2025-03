Podczas walk w obwodzie donieckim ukraińscy żołnierze wypatrzyli amunicję krążącą Kub-BLA w odległości ok. 10 kilometrów od miasta Czasiw Jar w obwodzie donieckim. To miejsce jednego z natarć rosyjskich sił, które chcą za wszelką cenę zdobyć w rejonie jak najwięcej terenów, umożliwiając sobie swobodę poruszania i dalszych walk.

Co potrafi rosyjski Kub-BLA

Kub-BLA został opracowany przez firmę ZALA należącą do koncernu Kałasznikow. Służy jako amunicja krążąca, przenosząc głowicę OFBCh-2.5 z ładunkiem odłamkowo-burzącym o masie do trzech kilogramów . Pierwsze informacje o jego użyciu w Ukrainie pojawiły się w maju 2022 roku. W grudniu 2023 roku według rosyjskich mediów nowe wersje z ulepszonym ładunkiem wybuchowym miały trafić na front.

Bezzałogowiec jest napędzany silnikiem elektrycznym, co w połączeniu z niewielkimi rozmiarami sprawia, że jest trudny do wykrycia. Jego prędkość maksymalna wynosi 130 km/h. Może lecieć na odległość do 40 kilometrów i unosić się w powietrzu przez 30 minut. Kub-BLA atakuje cele na bazie wprowadzonych przed startem koordynatów lub podczas lotu jest sterowany przez operatora.