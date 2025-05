Jak relacjonuje dziennik Bild, kierowcy ufając popularnej aplikacji, zaczęli szukać alternatywnych tras, co w niektórych przypadkach prowadziło do niepotrzebnych objazdów i opóźnień. To doprowadziło do potęgowania się drogowego chaosu. Sytuacja ta wywołała dyskusje na temat tego, jak bardzo współczesne społeczeństwo polega na technologiach nawigacyjnych i jak błędy w takich systemach mogą wpływać na codzienne życie.