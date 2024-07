Ruszyła akcja, której celem są pociski Tomahawk dla Ukrainy

BGM-109 Tomahawk to bowiem amerykański taktyczny pocisk manewrujący oferujący zasięg nawet 2500 kilometrów. Jak się szacuje, rosyjskie strategiczne obiekty militarne, które biorą udział i mają ogromny wpływ na wojnę na Ukrainie rozmieszczone są do ok. 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Zasięg 2500 kilometrów byłby zatem w zupełności wystarczający.

Pociski te mają niesamowitą celność i bez problemu przedarłyby się przez wszystkie rosyjskie systemy obrony powietrznej, w tym S-300, S-400 czy nawet najnowszy S-500. Według danych ujawnionych przez US Navy, z 290 wystrzelonych pocisków aż 242 trafiły w wyznaczony cel, omijając najnowocześniejsze systemy obronne.