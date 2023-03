Chińczycy stworzą niewidzialne łodzie podwodne? Mają specjalne urządzenie

Chińczycy stworzyli niewielką płytkę, która może w przyszłości być wyłożona na kadłub łodzi podwodnych.

Jest ona wykonana z materiału magnetostrykcyjnego. Generuje pod wodą przeciwstawne fale dźwiękowe o dużej liczbie decybeli, które mogą zmylić sonary na różnych częstotliwościach.

Według twórców wynalazku umieszczenie go tak, aby odbijał każde sygnały sonaru, sprawią, że chińskie łodzie podwodne będą w praktyce niewidzialne.



Specjalne płytki, które "ukryją" chińskie łodzie podwodne

Płytki mogą być wykonane z gumy bądź syntetycznego polimeru i mają 7 centymetrów grubości. Są bardzo lekkie, dzięki czemu nie obciążyłyby łodzi podwodnej. Wynalazek jest dźwiękochłonny i do działania wykorzystuje zjawisko magnetostrykcji. Gdy fale dźwiękowe docierają do płytki, ta zniekształca się i generuje przeciwstawny sygnał. Ten jest tak silny, że zamiast łodzi podwodnej sonar odczytuje ją jako zwykłą wodę.



Zdjęcie Model płytki opracowanej przez chińskich inżynierów / Beijing Institute of Technology / domena publiczna

Jednostka emisyjna jest lekka, może pracować w szerokim zakresie częstotliwości z wysoką wydajnością i jest odporna na ciśnienie autorzy wynalazku, cytowani przez South China Mornig Post

Chińczycy podkreślają, że jak taka technologia na Zachodzie nie jest nowa w tworzeniu kamuflażu dla jednostek morskich, do tej pory była dość eksperymentalna. Na przeszkodzie takim krajom jak Stany Zjednoczone stał brak metali ziem rzadkich, które są wymagane do tworzenia takich materiałów. Chiny będąc posiadaczem największych złóż, nie muszą się o to martwić.



Wyścig zbrojeń w opracowaniu morskiego kamuflażu

Twórcy płytki twierdzą, że obecne sonary są już tak zaawansowane, że żadna łódź podwodna z tradycyjnym kadłubem nie jest w stanie się ukryć. Na nic zdaje się zmiana struktury czy materiału w pasywnym poszyciu. Dlatego postanowili opracować pierwsze, możliwe do pełnoekranowej produkcji poszycie aktywne.

Zdjęcie Wobec ciągłych napięć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, posiadanie łodzi podwodnych które mogą oszukać radar dałoby Pekinowi ogromną przewagę na Pacyfiku / @Loongnaval / Twitter

Zanim jednak Chińczycy ogłoszą światu, że mają całkowicie niewidzialne łodzie podwodne, muszą rozwiązać jeden problem z płytkami. Podczas testów okazało się, że działają one dobrze przeciwko sygnałom sonarowym w wyższym zakresie częstotliwości. Natomiast przy coraz niższych częstotliwościach, efekty nie były już tak obiecujące, co jest sporym mankamentem.

Częstotliwość nowoczesnych sonarów aktywnych jest coraz niższa, a długość fali przekracza jeden metr autorzy wynalazku, cytowani przez South China Mornig Post

Aby dalej ruszyć ze swoim projektem i myśleć o pierwszych testach na prawdziwych łodziach podwodnych, chińscy inżynierzy będą musieli to naprawić.