Chiński sprzęt zawiódł podczas zamachu stanu w Boliwii. Rosjanie też go mają

Co potrafi Tiger 4×4?

Tiger 4x4 to produkowany przez chińskie przedsiębiorstwo Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing pojazd opancerzony przeznaczony do transportu piechoty, który można dostosować do różnych ról, w tym stanowiska dowodzenia, organów ścigania, tłumienia zamieszek czy karetki pogotowia - po raz pierwszy mogliśmy go oglądać podczas wystawy Eurosatory 2012. Powstał na bazie samochodu terenowego i został wyposażony w silnik wysokoprężny Cummins ISDE200-30 o mocy 200 KM, dzięki czemu ma się charakteryzować dużą mobilnością w warunkach terenowych i rozwijać prędkość maksymalną 115 km/h.

Pojazd ma 5,36 m długości, 2,32 m szerokości i 2,3 m wysokości, masę własną 4500 kg i pojemność paliwa 120 l, na którym może przejechać do 600 km. Pokonuje też wzniesienia o nachyleniu do 60 proc. i zbocza o nachyleniu do 40 proc., operuje na wodach o głębokości od 0,8 m do 1,2 m, pokonuje pionowe przeszkody o wysokości do 0,35 m i rowy o szerokości 0,7 m.



Może przewozić ładunki o masie 1100 kg i ma możliwość holowania innych pojazdów o masie 2000 kg. Wieża zamontowana z przodu w górnej części kadłuba pozwala na uzbrojenie w karabin maszynowy kal. 7,62 mm lub 12,7 mm lub automatyczne granatniki 30 mm. Wyposażona jest też w płytę pancerną z przodu i włazy po bokach, zapewniając wysoką ochronę strzelca.

Chiński "Tygrys" zapewnia zwiększoną odporność na odłamki pocisków artyleryjskich i ostrzał z broni strzeleckiej, w tym karabinów szturmowych Typ-81 i Typ-56 oraz Ak-47 z amunicją przeciwpancerną kalibru 7,62 mm. Ochronę balistyczną dodatkowo zwiększają opancerzony kadłub i kuloodporne okna. Opcjonalnie jednostka może być wyposażona w noktowizor, kamerę, reflektory, systemy łączności i systemy transmisji danych.