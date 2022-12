Chiński supermyśliwiec z potężnym napędem. USA zaniepokojone

Miesiąc temu świat obiegła wiadomość, że chińskie supermyśliwce J-20 Mighty Dragon zostały wysłane na sporne wyspy leżące na Morzu Południowochińskim z powodu rosnących napięć ze Stanami Zjednoczonymi, a teraz pojawiła się wiadomość, że "niewidzialne" myśliwce będą wyposażone w potężne silniki.

Chodzi tutaj o silniki WS-15. Eksperci przeanalizowali informacje o tych jednostkach pojawiające się na przestrzeni ostatnich kilku lat i doszli do wniosku, że będą one dorównywać mocą jednostkom Pratt and Whitney F119, które produkowane są na potrzeby amerykańskich myśliwców przewagi powietrznej F-22 Raptor.

