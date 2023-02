Chiny opracowują nowy rodzaj silnika, który zwiększy prawie dwukrotnie siłę bojową pocisków hipersonicznych?

Jak podaje Interesting Engineering podstawowym składnikiem paliwa w nowym silniku jest sproszkowany bor, który w kontakcie z tlenem gwałtownie się zapala. W zmodernizowanej wersji silnika proszek został wprowadzony do komory spalania przez wiele dysz, co wywołało dodatkowe fale uderzeniowe. Dzięki temu bor ma większą interakcję z powietrzem, przez co reakcje chemiczne zachodzą znacznie szybciej.

Według naukowców taki zabieg skutkował wytworzeniem się wyższej temperatury spalania i większym ciągiem, przez co silnik pracował znacznie wydajniej. Rozwój silnika "na bor" może spowodować, że pociski hipersoniczne będą bardziej zwrotne i "wrażliwsze na cele".

Ponadto Chiny opracowują inny konkurencyjny silnik hipersoniczny, który w przyszłości będzie mógł wytworzyć 10 000 razy więcej energii niż konwencjonalne spalanie. Pekin twierdzi, że "nowa przełomowa technologia" ma zrewolucjonizować sposób transportu ludzi i pomóc Chinom w dogonieniu zachodnich krajów w technologii silników odrzutowych. Według założeń nowy opracowywany silnik ma być po raz pierwszy wykorzystany w locie pasażerskim w 2035 roku.