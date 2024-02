O broni energetycznej jest w ostatnim czasie coraz głośniej, bo chociaż wciąż kojarzy nam się ona raczej z ekranem kinowym, to staje się rzeczywistością współczesnego pola walki. Ukierunkowana broń energetyczna, czyli lasery, mikrofale i wiązki cząstek, systemy do uszkadzania lub niszczenia celów na odległość, zaczynają funkcjonować jako realna alternatywa dla broni konwencjonalnej. Zdaniem części ekspertów to przełom militarny na miarę wynalezienia prochu strzelniczego, który umożliwia nie tylko neutralizowanie nowych zagrożeń (w tym pocisków hipersonicznych) na dużych odległościach, ale i znaczne obniżenie kosztu systemów obronnych.



Broń energetyczna, czyli tanio, szybko i dobrze

Bo skoro za klasyczny pocisk manewrujący trzeba zapłacić co najmniej 100 tys. USD, a strzał np. z broni laserowej kosztuje dosłownie kilka dolarów, a do tego błyskawicznie dociera do celu, to wybór jest łatwy. Nad różnymi projektami tego typu pracują armie z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii (co ciekawe, ta pierwsza jest pionierem walki laserowej, bo praktyczny laser oślepiający wykorzystywała już w 1982 roku podczas wojny o Falklandy, chociaż potem miała dłuższą przerwę), Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Chin czy Australii.



A że ostatnie miesiące to nieustająca demonstracja zachodnich rozwiązań tego typu instalowanych na wozach bojowych, samolotach i okrętach (jeden z urzędników Pentagonu sugerował pod koniec ubiegłego roku, że USA mogą używać ukierunkowanej broni energetycznej do ochrony amerykańskich baz w pobliżu Izraela), Państwo Środka w końcu musiało odpowiedzieć.