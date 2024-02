Wielka Brytania w ramach jednego z pakietów pomocy przekazała Ukrainie nowy system obrony przeciwlotniczej zamontowany na podwoziu HMT Supacat i wyposażony w pociski AIM-132 ASRAAM. To jeden z dwóch improwizowanych brytyjskich projektów dla Ukrainy, w których rakieta wystrzeliwana z powietrza jest przystosowana do wyrzutni naziemnych, a za tę konkretną odpowiadają eksperci europejskiego koncernu zbrojeniowego MBDA specjalizującego się w produkcji broni rakietowej. Podstawowym celem tego systemu w Ukrainie jest przeciwdziałanie rosyjskim dronom i atakowanie helikopterów bezpośrednio na polu bitwy, zapewniając osłonę przed wrogimi bombardowaniami i atakami.

Zmodyfikowany AIM-132 ASRAAM w Ukrainie

Jak już wspominaliśmy, ten improwizowany system obrony przeciwlotniczej jest osadzony na podwoziu HMT (High Mobility Vehicle), czyli wielozadaniowego pojazdu kołowego o wysokiej mobilności firmy Supacat, dostępnego w trzech wersjach: HMT 400, HMT 600 i HMT Extenda. Wykorzystywany jest on przez siły specjalne z całego świata (obecnie w użyciu jest ok. 1000 egzemplarzy), które cenią sobie jego otwartą architekturę. Pozwala to na dostosowanie konstrukcji do różnych specjalistycznych zadań, a modułowa konstrukcja umożliwia szybką konwersję. Pojazd może być dostarczony z opcjonalnym zestawem przeciwminowym i ochroną balistyczną, a także wyposażony w różne urządzenia komunikacyjne, ISTAR i sprzęt do ochrony sił, dostosowany do szerokiego zakresu misji operacyjnych.