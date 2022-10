Bomba atomowa w kosmosie jako broń na satelity

Symulację przeprowadzili naukowcy Północno-zachodniego Instytutu Techniki Jądrowej, placówki podlegającej bezpośrednio chińskiej armii. Stworzyli oni model wybuchu broni nuklearnej na różnych wysokościach. Pozwala ona poznać efekty takiego wybuchu z dużą szczegółowością. W przeciwieństwie do innych symulacji użycia broni jądrowej w atmosferze Chińczycy nie badali skuteczności samej eksplozji, a powstałej po nim radioaktywnej chmury.

Ze względu na wysoką koncentrację produktów rozszczepienia wewnątrz chmury, uwolnione promienie gamma i cząstki są silne, co sprawia, że ich wpływ na statki kosmiczne i komunikację w dotkniętym obszarze jest silniejszy

Radioaktywna chmura doprowadziłaby także do zniszczenia znacznej części satelitów i zakłócenia komunikacji naziemnej. Według zachodniej oceny eksperyment miał być ostrzeżeniem Stanów Zjednoczonych przed rozwijaniem planów szerszego wykorzystania satelitów Starlink, które najbardziej ucierpiałyby przy takim wybuchu.

Zdjęcie