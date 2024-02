Chiny szykują armię robotycznych "Jamesów Bondów". Cel: tajne operacje wojskowe

O jakim konflikcie mowa? Według wspomnianego scenariusza w 2035 roku dochodzi do niewielkiego konfliktu pomiędzy Chinami a jednym z sąsiadujących z nimi krajów. Obie strony zgodziły się używać wyłącznie broni strzeleckiej, takiej jak małe łodzie, drony i działa przeciwlotnicze, aby utrzymać koszty na niskim poziomie i zapobiec eskalacji. Scenariusz nie podaje nazwy drugiego państwa, lecz nawiązuje do rzeki płynącej wzdłuż granicy obu narodów, która ma średnią głębokość 30 metrów i maksymalną 40 metrów. Chiny dzielą z krajami sąsiadującymi wiele rzek, które mogłyby spełnić te kryteria, wystarczy tylko wskazać na rzekę Brahmaputra biegnącą z Tybetu do Indii.

Skuteczny agent specjalny, którego nie można przesłuchać

W tym scenariuszu chińskiemu wojsku przydzielono specjalną misję, która polega na przeprowadzeniu szybkiego, cichego ataku na ważne instalacje głęboko za liniami wroga. Zakłada on użycie wyłącznie dronów, które muszą być zaprojektowane do operacji specjalnych, działać samodzielnie lub w rojach, poruszać się po głębokościach rzek, unikać wykrycia i strzelać torpedami w kierunku łodzi wroga.



Armia sugeruje również, że drony muszą być wyposażone w zaawansowane systemy wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze (ISR), aby unosić się nad polem bitwy, oceniać uszkodzenia i ustalać, czy po pierwszym ataku konieczne są dalsze działania. Jeśli siły wroga spróbują uciec, mają być w stanie je ścigać i eliminować, zapewniając całkowite zwycięstwo przed powrotem na terytorium Chin.

Nie da się ukryć, że to bardzo konkretne wymagania i trudno sobie wyobrazić jednostki, które faktycznie będą w stanie je spełnić, szczególnie jeśli miałyby przyjąć formę klasycznych latających bezzałogowców. Warto jednak pamiętać, że Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) przedstawiło niedawno śmiały plan masowej produkcji humanoidalnych robotów, które mają zdominować rynek i całkowicie zmienić świat do 2025 roku. I gdyby udało im się połączyć obie technologie...