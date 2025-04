Coraz częściej atakuje Ukrainę. Rosja straszy tajemniczą "Paczką"

Na oficjalnych stronach tych firm próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o nowym dronie, ale to nic dziwnego w przypadku tajnych projektów militarnych. Warto jednak przypomnieć, że w lutym 2025 roku Kronstadt informował o udanym locie testowym nowego bezzałogowca, nie ujawniając przy tym żadnych danych technicznych , co składa się w sensowną całość.

Z miejsca pojawiają się też pytania, czy "Banderol" ma być tylko kolejną "pułapką" na ukraińską obronę - Moskwa coraz częściej stosuje przecież prymitywnie wykonane bezzałogowce do odciągania uwagi i marnowania zasobów ukraińskich systemów obrony, czy może zwiastuje nową generację rosyjskiej broni do walki elektronicznej.

Przy okazji warto też odnotować, że rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS poinformowała wczoraj, że w trzech rosyjskich regionach rozpoczęto seryjną produkcję innego drona, o którym głośno było w minionych miesiącach. To sterowany bezzałogowiec typu FPV o nieco przydługiej nazwie "Książę Vandal Nowogrodzki" , opracowany przez firmę NPC NPC Uszkuj z Nowogrodu. Ujawniając ten model producent twierdził, że "żaden system EW nie jest w stanie go zakłócić, a obrazy są wyraźne i bez szumów".

Wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych dronów, które korzystają z sygnałów radiowych, stawia na przewodowe połączenie światłowodowe odporne na zakłócenia, co daje mu taktyczną przewagę w środowiskach konfliktowych. I z pewnością jest to powód do obaw dla Ukrainy, bo Rosjanie najwyraźniej podpisali kolejną licencję na produkcję zagranicznej technologii, zupełnie jak przy dronach Shahed-136.