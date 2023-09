Czas przypomnieć Rosji o Bayraktarach TB2. Drony skuteczne jak zawsze

Nazwę Bayraktar TB2 zna chyba już każdy, co najlepiej świadczy o znaczeniu tureckich dronów w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. Ba, część ekspertów nie ma wątpliwości, że gdyby nie one, już dawno byłoby po wojnie, tyle że nie zakończyłaby się ona w taki sposób, jaki życzy sobie większość zachodniego świata. Mówiąc krótko, rozwiązanie firmy Baykar pozwoliło Ukrainie zatrzymać Rosję, która przez długie miesiące była wręcz bezbronna wobec pojawiających się nagle, o każdej porze dnia i nocy, ogromnych latających bezzałogowców. Wystarczy przypomnieć jedną z pierwszych akcji, tj. z 28 lutego ubiegłego roku, kiedy to w ramach jednego ataku udało się zniszczyć 96 czołgów, 20 gradów i 8 ciężarówek z paliwem.

Zapomnieliście o Bayraktarach TB2? A nie powinniście!

I choć przez ostatni rok w temacie tych dronów zapadła cisza, co miało wynikać z faktu, że Rosjanie nauczyli sobie z nimi radzić, a mówiąc precyzyjniej, rzucili do walki z nimi wszystkie siły, ulepszając system zagłuszania dronów oraz identyfikacji za pomocą radarów wczesnego ostrzegania w ramach systemu obrony elektronicznej Krasukha-S4, Bayraktary TB2 nie są tylko wspomnieniem. Owszem, nie brakuje opinii, że Rosjanie zniszczyli już większość egzemplarzy, ale z drugiej strony część analityków przekonuje, że być może Ukraińcy nie chwalą się już atakami w mediach społecznościowych, żeby nie ułatwiać Kremlowi zadania.