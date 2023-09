W zeszłym tygodniu w mediach zrobiło się głośno o ukraińskiej odmowie przyjęcia 10 niemieckich czołgów Leopard 1A5, a wszystko przez ich zły stan techniczny, wymuszający wykonanie modernizacji, jakich Ukraina nie była w stanie przeprowadzić. W przypadku pojazdów Stridsvagn 122 przekazanych właśnie przez Szwecję z pewnością nie będzie takich problemów, bo chodzi o czołg podstawowy trzeciej generacji określany jako Leopard 2A5 "na sterydach", czyli "najlepiej opancerzony czołg świata" z licznymi modyfikacjami.

Rosja drży. Też chciałaby mieć Stridsvagn 122

Decyzja o przekazaniu Ukrainie wyposażenia wojskowego, w tym 10 ze swoich ok. 120 czołgów Stridsvagn 122, zapadła symbolicznie, tj. w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji i wygląda na to, że Szwedzi sprawnie się z niej wywiązali. Co ciekawe, już jakiś czas temu w mediach społecznościowych udostępnione zostało nagranie pokazujące Stridsvagn 122 w Ukrainie, ale dopiero teraz informacje te oficjalnie potwierdziła strona szwedzka. Przy okazji dowiadujemy się też, że wojsko szwedzkie przeszkoliło u siebie ukraiński personel w zakresie obsługi tych czołgów, a szkolenie odbywało się równolegle z największymi w tym kraju ćwiczeniami obronnymi od 30 lat.

Daliśmy im wszystko, co mogliśmy - doskonały sprzęt i dobrą wiedzę. Życzymy im powodzenia w wyzwalaniu kraju mówił Mats Ludwig, dowódca operacji Dowództwa Wojsk Lądowych.