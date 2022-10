Jak donosi Washington Post, który powołuje się m.in. na źródła w USA, Teheran przygotowuje kolejną dostawę broni do Moskwy. W skład pomocy militarnej mają znaleźć się m.in. rakiety Fateh-110 i Zolfagar, a także bezzałogowe statki bojowe Shahed-136 i Mohajer-6. Trzeba przypomnieć, że wcześniej Iran wysłał Rosji bojowe drony, w tym drony kamikadze, które już atakują ukraińskie jednostki. Irańscy inżynierowie przybyli do Ukrainy na kontrolowane przez Rosję tereny, aby nauczyć rosyjskie wojsko obsługi tych dronów.

Washington Post informuje, że Iran może "dać Rosji potężną nową broń", w czasie ukraińskiej kontrofensywy. Farzin Nadimi, ekspert ds. irańskiej broni z Instytutu Polityki Bliskowschodniej powiedział na łamach gazety, że: - Przejście od dronów do pocisków ziemia-ziemia może dać Rosjanom więcej opcji i większą siłę uderzenia.

Irańskie rakiety Fateh-110 i Zolfagar

Fateh-110 to pocisk rakietowy irańskiej produkcji, który został oddany do użytku w 2002 roku. Notuje się, że obecnie produkowana rakieta jest czwartą generacją pocisków tego typu. Rakieta ta ma zasięg do 300 km, czyli mniej więcej tyle ile odległość z Warszawy od Krakowa. Pocisk waży 3 500 kg, z czego głowica waży około 650 kg. Długość rakiety wynosi prawie 9 m, a średnica 60 cm. Osiąga ona prędkość Mach 3-4 (od około 3 500 km/h do ponad 4 700 km/h). System naprowadzania składa się z systemu inercyjnego, nawigacji satelitarnej i terminala elektrooptycznego, z kolei dokładność uderzenia wynosi 3 m. Pociski wystrzeliwane są ze specjalnych transporterów. Uważa się, że pocisk zawiera chińskie komponenty.

Zdjęcie Irański jednostopniowy pocisk balistyczny Fateh-110 / Hossein Velayati/ http://www.ypa.ir/2013-01-23-13-24-55/item/487-رزمايش-موشكي-پيامبر-اعظم(ص)-7.html/ Creative Commons Attribution 4.0 International license / Wikipedia

Zolfaghar należy do rodziny rakiet Fateh. Zasięg operacyjny tego pocisku wynosi aż 700 km i jest naprowadzany przez system INS i GPS. Średnica rakiety wynosi 60 cm, a długość ponad 10 m. Broń została zaprezentowana w 2016 roku, zatem jest to nowoczesny sprzęt militarny. Według irańskich źródeł Zolfaghar ma być jednym z najcelniejszych pocisków rakietowych, którymi dysponuje Teheran. Posiadać ma także "zdolność ucieczki przed radarami".

Jak twierdzą eksperci, rakieta działa na paliwo stałe, co zapewnia jej szybki start bez konieczności wcześniejszych przygotowań. Wystrzeliwane są one z mobilnych platform. Jak wspomina Farzin Nadimi, niektóre modele mogą być wyposażone w elektrooptyczne systemy naprowadzania, które pozwalają operatorom pocisków kierować nimi w ostatniej fazie lotu, by zwiększyć szanse na trafienie.

Kolejne irańskie drony kamikadze znowu wesprą Rosję?

Mohajer-6 to bojowe irańskie bezzałogowe statki powietrzne, które zdolne są do przenoszenia precyzyjnie kierowanej amunicji. Rozpiętość skrzydeł wynosi 10 m, a kadłub ma długość 7 m. Sprzęt został zaprezentowany w 2017 roku, a masowa produkcja rozpoczęła się w 2018 roku. Maszyna wystrzeliwana jest ze specjalnego pasa startowego. Dron posiada stałą, skierowaną do przodu kamerę służącą do nawigacji oraz dalmierz laserowy, a także systemy do nawigowania elektrooptycznego w świetle widzialnym i w podczerwieni.

Mohajer-6 przenosi pociski Almas lub Qaem wyposażone w naprowadzane na podczerwień, lub w naprowadzenie telewizyjne. Ponadto mogą być tu montowane pociski powietrze-ziemia, powietrze-powietrze, rakiety kierowane, pociski moździerzowe oraz elektroniczne środki zaradcze, czy radarowe kapsuły wykrywające i ostrzegawcze. Dron posiada również system autopilota, który zdolny jest do automatycznego startu i lądowania.

Jak donoszą irańscy eksperci, w maszynie zamontowane są elektroniczne środki wsparcia, zakłócacze komunikacji lub systemy do prowadzenia walki elektronicznej. Zasięg operacyjny UAV-a wynosi 500 km. Sprzęt może osiągnąć prędkość 200 km/h i wytrzymać 12 godzin ciągłej pracy. Masa startowa wynosi około 670 kg.

Shahed-136 to tzw. drony kamikadze, które zwykle latają po kilka naraz. Ich zasięg wynosi około 2 000 km, chociaż najprawdopodobniej ich zdolność bojowa to 900 km. Dron ma długość 3,5 m, a rozpiętość skrzydeł wynosi 2,5 m. Osiąga prędkość ponad 185 km/h i waży około 200 kg. Mogą być montowane na przenośnej ramie startowej, która z kolei może być umieszczona na dowolnej ciężarówce, umożliwiając operacje typu "uderz i uciekaj".