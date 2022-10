Nagranie ma pokazać przygotowanie armii białoruskiej do walki z wrogiem. W domyśle chodzi tu o postraszenie Ukrainy, co ją czeka, gdy Białoruś weźmie udział w konflikcie po stronie Rosji. Po tym co pokazano na nagraniu, na pewno można stwierdzić, że białoruscy żołnierze nie mają co narzekać na monotonność w treningach. Jednak sprawa z przygotowaniem do taktycznej walki pozostawia trochę do życzenia.

No proszę powiedzieć, czego tu nie ma? Pełen trening akrobatyczny dla armii Łukaszenki. I do tego ta muzyka świadcząca, że oni naprawdę czują z tego dumę. Jednak po głębszym namyśle można stwierdzić, że to faktycznie przyda się Białorusinom podczas ewentualnego wejścia do konfliktu w Ukrainie.

Białoruski żołnierz wie dzięki takiemu treningowi, jak rozbijać głową blachę, mogącą stanowić przeszkodę podczas ucieczki z pola walki. Oswaja się z ogniem, co przyda mu się po ostrzale rakietami HIMARS. I co najważniejsze wie, jak stworzyć z kompanami ludzką antenę, dzięki której ich białe flagi będą lepiej widoczne dla Ukraińców.