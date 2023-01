Co potrafi niemiecki Gepard?

Gepard jest samobieżnym działem przeciwlotniczym, który powstał na podwoziu czołgu Leopard 1. Produkcja sprzętu miała miejsce od 1965 do 1976 roku. Maszyna napędzana jest silnikiem wysokoprężnym MTU MB 838 Ca M500 o mocy 830 KM, który rozpędza działo do 65 km/h. Przy pełnym zbiorniku paliwa pojazd może przemierzyć około 600 km.

Sprzęt jest w stanie pokonać przeszkody o głębokości do 2,5 m, szerokości do 3 m, czy wysokości do 1,15 m. Grubość pancerza wynosi 70 mm, z kolei w skład uzbrojenia wchodzą dwa sprzężone działa przeciwlotnicze KDA Oerlikon kalibru 35 mm o zasięgu od 3,5 do 5 km (w zależności od wykorzystanej amunicji).

W wyposażeniu znajduje się również radar obserwacji okrężnej MPDR 12. Zmodernizowana wersja działa 1A2 posiada automatyczny system kierowania ogniem, który odznacza się krótkim czasem reakcji. Maszyna może niszczyć śmigłowce, nisko latające samoloty, bezzałogowe statki powietrzne, a także lekko opancerzone pojazdy naziemne, np. transportery opancerzone. Zachód dostarcza Ukrainie zmodernizowaną 1990 roku wersję Geparda, czyli wspomniany 1A2.