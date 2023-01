Spis treści: 01 Oscary 2023. Jakie filmy zobaczysz na Netflix?

95. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się już niedługo, bo 12 marca 2023 roku w Dolby Theatre w Los Angeles (w Polsce będzie to już 13 marca). Jak co roku o wydarzeniu będzie głośno. Niezależnie od tego, czy zgodzimy się z ostateczną oceną Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, Oscary to dobra okazja do tego, aby nadrobić zaległości filmowe i zobaczyć te produkcje, o których będzie się mówiło.

Nominowanych tytułów jest sporo, ale gdzie zatem ich szukać?

Oscary 2023. Jakie filmy zobaczysz na Netflix?

Na Zachodzie bez zmian

Film został nominowany w 9 kategoriach. I są nimi: najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza charakteryzacja, najlepsza muzyka oryginalna, najlepsza scenografia, najlepsze efekty specjalne, najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk.

Blondynka

Na ekranie będziemy mogli obejrzeć Anę de Armas, która została nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

Bardo

Film nominowany w kategorii najlepsze zdjęcia.

Guillermo del Toro: Pinokio

"Pinokio" powalczy o statuetkę w kategorii najlepsza animacja pełnometrażowa.

Morska bestia

"Morska bestia" zmierzy się z Pinokiem w kategorii najlepsza animacja pełnometrażowa.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Produkcja jest nominowana w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.

Zaklinacze słoni

"Zaklinacze słoni" to tytuł nominowany w kategorii najlepszy dokument krótkometrażowy.

Efekt Marthy Mitchell

Film został nominowany w kategorii najlepszy dokument krótkometrażowy.

Filmy nominowane do Oscara 2023 w Disney+

Black Panther: Wakanda Forever

"Black Panther: Wakanda Forever" jest również jednym z częściej nominowanych filmów. Otrzymał nominacje w kategoriach: najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepsze kostiumy, najlepsza charakteryzacja, najlepsza muzyka, najlepsze efekty specjalne. Produkcja trafi do serwisu 1 lutego.

Le Pupille

Film nominowany w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski.

Wulkan miłości

"Wulkan miłości" nominowano w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy.

To nie wypanda

"To nie wypanda" została nominowana w kategorii najlepsza animacja pełnometrażowa.

Oscary 2023 i nominowane filmy w HBO Max

Elvis

"Elvis" otrzymał aż 8 nominacji do Oscara w następujących kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepsza charakteryzacja, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy, najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk oraz najlepszy montaż.

The Batman

Batmana nominowano w 3 kategoriach: najlepsza charakteryzacja, najlepsze efekty specjalne, najlepszy dźwięk.

Nawalny

Film nominowany w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy.

Oscarowe produkcje w Prime Video

Wszystko wszędzie naraz

Film "Wszystko wszędzie naraz" otrzymał aż 11 nominacji. Nominowano go w następujących kategoriach: najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepsza aktorka drugoplanowa (dla Stephanie Hsu oraz Jamie Lee Curtis), najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepsza muzyka oryginalna, najlepsza piosenka, najlepsze kostiumy oraz najlepszy montaż.

Argentyna 1985

Tytuł został nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Filmy nominowane do Oscarów 2023 na Apple TV+. Co oglądać?

Chłopiec, kret, lis i koń

"Chłopiec, kret, lis i koń" zostało nominowane w kategorii najlepsza animacja pełnometrażowa.

Most

Brian Tyree Henry, grający Jamesa, został nominowany w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Gdzie jeszcze szukać filmów nominowanych do Oscara w 2023 roku?

Mamy już najpopularniejsze serwisy streamingowe, ale w internecie da się znaleźć jeszcze kilka filmów w legalnych źródłach.

W serwisach VOD znajdziemy aktualnie cztery nominowane tytuły, w tym polską produkcję.

IO

"IO" to polski film, który obejrzymy między innymi na VOD Nowych Horyzontów, gdzie wypożyczymy go za 14,90 zł. Film nominowano w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Top Gun: Maverick

"Top Gun: Maverick" nominowano w 6 kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza piosenka, najlepsze efekty specjalne, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż. Film wypożyczymy między innymi w iTunes Store za 14,99 zł, możemy też go kupić za 44,99 zł. Obejrzymy go też na YouTubie, uprzednio wypożyczając lub kupując film. Produkcja będzie też jedną z pierwszych, jakie pojawią się w nowym serwisie, czyli SkyShowtime.

Dom z drzazg

Film nominowany w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy. Film wypożyczymy między innymi na VOD.pl za 9,90 zł.

Paryż pani Harris

Produkcja nominowana w kategorii najlepsze kostiumy. "Paryż pani Harris" wypożyczymy między innymi na iTunes Store za 14,99 zł, a kupimy za 47,99 zł.

W serwisie Vimeo znajdziemy aktualnie trzy produkcje, które otrzymały w tym roku nominacje. Są to:

Nattrikken

Film nominowano w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski, do którego dostęp możemy wykupić za 20,42 zł albo wypożyczyć za 13,60 zł.

Haulout

Produkcja nominowana w kategorii najlepszy dokument krótkometrażowy.

My Year of Dicks

Tytuł nominowany w kategorii najlepsza animacja krótkometrażowa.

Dwa nominowane dzieła znajdziemy też na YouTubie:

Stranger At the Gate

Nominowane w kategorii najlepszy dokument krótkometrażowy.

The Flying Sailor

Nominowane w kategorii najlepsza animacja krótkometrażowa.

Patrzę na listę, ale filmu już nie ma w danym serwisie. Co robić?

Sytuacja filmowa przed Oscarami może być dynamiczna — konkretne produkcje mogą znikać albo nawet przenosić się między platformami. Jeśli nie możecie znaleźć w danym miejscu tytułu, o jakim tu pisaliśmy, z pomocą przyjdzie strona uplfix.pl. W serwisie w bardzo łatwy sposób szybko wyszukamy, gdzie aktualnie znajduje się poszukiwany film i czy w ogóle jest dostępny w legalnych źródłach.

Widzisz jakiś film, który pojawił się w serwisach albo zmienił swoje położenie? Napisz do nas, a dodamy go do naszej listy!