Żołnierze jednorazowego użytku. Rosjanie mają zakaz pomocy rannym

Reklama

Jakby tego było mało, dokument opisuje też, że najemnicy grupy Wagnera są zabijani, jeśli wycofają się bez pozwolenia, bo nieautoryzowane wycofanie się drużyny lub bez odniesienia obrażeń podlega karze egzekucji na miejscu. O podobnych sytuacjach mówić mają sami rosyjscy więźniowie, którzy zostali wcieleni do walki w grupie Wagnera - w przechwyconych rozmowach telefonicznych można usłyszeć, że widzieli egzekucje swoich kolegów, którzy zdezerterowali lub nie wykonywali rozkazów.

Wagnerowcy złapali go i odcięli mu p******** jaja - mówił w rozmowie telefonicznej jeden z żołnierzy.

I chociaż tysiące najemników grupy Wagnera zostało już zabitych, bo wspomagają rosyjską armię w walce na terenach intensywnych działań wojennych, ukraińskie służby wciąż widzą w tej organizacji paramilitarnej ogromne zagrożenie. Większe niż ze strony rosyjskiej armii, bo rozmieściła ona w Ukrainie ok. 10 tys. najemników oraz 40 tys. więźniów, którzy są zdecydowanie lepiej wyposażeni i stosują lepsze taktyki.



Grupa Wagnera rozmieszcza swoje wojska w niedużych mobilnych grupach i choć na pierwszy ogień idą zazwyczaj słabiej wyposażeni i wyszkoleni więźniowie, to bardziej doświadczeni najemnicy mają do dyspozycji sprzęt termowizyjny i noktowizyjny, granatniki przeciwpancerne i drony (a jak wiemy z poprzednich doniesień także osobiste detektory laserowe). Ewidentnie mają też łatwość pozyskania broni i wyposażenia z różnych źródeł, bo jak informowali ostatnio amerykańscy urzędnicy, posiadają sprzęt choćby z Korei Północnej.