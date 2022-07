Minister Obrony Mariusz Błaszczak poinformował na swoim koncie na Twitterze, że pierwsze radary wchodzące w skład amerykańskich systemów Patriot dotarły do naszego kraju. Aktualnie realizowane są także dostawy m.in. systemu IBCS i pocisków PAC-3 MSE.

Z kolei w maju 2022 szef MON poinformował, że złożył wniosek Letter of Request, który dotyczy dostawy kolejnych sześciu baterii z dwunastoma radarami LTAMDS. Są to stacje m.in. z aktywnym skanowaniem elektronicznym.

Wcześniej, w marcu 2018 roku Minister podpisał umowę na zakup amerykańskich zestawów Patriot, które służą w ochronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. System ten będzie tworzyć polską tarczę antyrakietową.

Zdjęcie Systemy Patriot będą tworzyć polską tarczę antyrakietową / 123RF/PICSEL

System Wisła i system IBCS

Głównym zadaniem systemu "Wisła" będzie zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, w tym rakiet manewrujących oraz "pilotowanych środków napadu powietrznego", a także eliminacja bezzałogowych statków powietrznych.

Pierwsza faza programu wiąże się z zakupem dwóch baterii Patriot w konfiguracji 3+ z systemem IBCS. System Patriotów składa się z czterech komponentów: komunikacji, dowodzenia, radaru i naprowadzania rakiet. Głównym sprzętem wojskowym jest tu radar AN/MPQ-65. Stale poszukuje on zagrożenia, identyfikuje je, śledzi i namierza. Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej planowane jest na przełom 2023/2024 roku.

System IBCS to z kolei zintegrowany system dowodzenia walką. Pozwala on na łączenie informacji dostarczanych z różnych źródeł i sensorów. Po szybkiej analizie danych proponuje on najbardziej efektywną neutralizację zagrożenia.

Do systemu IBCS mogą być również włączone wielozadaniowe samoloty F-35, które zostały pozyskane w ramach programu "Harpia". Maszyny będą wówczas pełnić rolę sensorów, które dostarczałyby dane o celach niewidocznych dla naziemnych radarów.

System "Wisła" ma zostać dodatkowo zintegrowany z systemem "Narew" w ramach IBCS. Skutkiem czego będzie niszczenie mniejszych celów przez system "Narew" typu CAMM-ER. System ten, to program wojskowy, w ramach którego będą wchodzić 23 baterie przeciwlotnicze krótkiego zasięgu.