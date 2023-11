Dramat Kremla. Sztorm zniszczył cały system ochrony Mostu Krymskiego

Ukraińcy ziszczą Most Krymski za pomocą dronów morskich

Na zdjęciach satelitarnych możemy zobaczyć, że promy zostały przesunięte i nie stanowią już zagrożenia dla ukraińskich morskich dronów kamikadze. Przedstawiciele SBU zapowiedzieli, że "Most Krymski jest skazany na zagładę", ponieważ jest nielegalnym obiektem wybudowanym w Ukrainie. — W przyszłości będzie wiele niespodzianek. I nie tylko w odniesieniu do Mostu Krymskiego. Most jest skazany na zagładę. Nie ma miejsca na żaden most Putina na terytorium Ukrainy — powiedział Wasyl Maluk.

Ukraińcy do ataków na Most Krymski wykorzystywali ostatnio nowe, potężne drony morskie o nazwie SeaBaby. Na pokładzie tych urządzeń znajdują się systemy nawigacji, kilka kamer i ładunek wybuchowy o masie nawet 850 kilogramów. Zasięg dochodzi do 800 km. Oprócz dronów SeaBaby, Ukraińcy dysponują też urządzeniami z serii TLK czy Magura v5.