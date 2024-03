Dziwne ruchy Rosjan na Krymie. Zdjęcia satelitarne pokazują wiele

Rosjanie próbowali zmylić Ukraińców co do liczby ich sprzętu na jednym z lotnisk wojskowych na Krymie. Wykorzystali do tego niezwykle dziwną taktykę, co pokazują najnowsze zdjęcia satelitarne.

Zdjęcie Nowe zdjęcia satelitarne pokazują tajemnicze ruchy Rosjan na Krymie / Wikimedia