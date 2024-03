Rosjanie udowodnili, jak słabe są najnowsze systemy S-400

Ukraińcy zniszczyli już wiele najnowszych systemów S-400

Ukraińcy w październiku ubiegłego roku zniszczyli aż trzy systemy obrony powietrznej S-400 Triumf w okolicach Ługańska i jeden niedaleko Eupatorii na Krymie. Tylko jeden taki system jest wart ponad miliard dolarów.

Wyeliminowanie systemów obrony takiego kalibru może zwiastować atak np. na obszary dużego zgromadzenia wojsk rosyjskich czy składy rakiet, pocisków i mniejszej amunicji, która jest bezpośrednio dostarczana do samolotów i na front.

Czym jest rosyjski system obrony S-400?

Kreml obecnie może mieć 10 pułków wyposażonych w tę broń. Atrybutem systemu S-400 Triumf jest jego duży zasięg. W przypadku S-300 jest to 100 kilometrów, a pociski z S-400 mogą niszczyć cele w promieniu nawet 250 kilometrów. Ta broń ofensywno-defensywna została opracowana przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej i wdrożona do rosyjskiej armii w 2007 roku.

S-400 może korzystać z czterech nowych typów rakiet, tj. 48N6E3 (rakiety dalekiego zasięgu 240 km), 40N6 (rakieta dalekiego zasięgu 400 km do zwalczania samolotów kontroli i wczesnego ostrzegania AWACS, JSTARS), 9M96E i 9M96E2 (rakiety jednostopniowe o zasięgu odpowiednio 40 i 120 km) oraz rakiet używanych przez poprzedni system S-300PMU2 Faworit (48N6E, 48N6E2). Co istotne, system S-400 może być uzbrojony w zestaw różnych rakiet, co znacznie zwiększa możliwości jego dopasowania do zagrożenia.