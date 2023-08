Eksplozja w siedzibie Kadyrowców. Niesamowite nagranie z akcji

Dwa skuteczne ataki na Rosjan w Enerhodarze

Operatorowi bezzałogowca udało się zbliżyć do budynku rosyjskich sił okupacyjnych w mieście Enerhodar, leżący w samym jego centrum, a następnie z ogromną prędkością wlecieć przez okno do jednego z biur. To wielki wyczyn, bowiem miasto jest chronione przez systemy obrony powietrznej. Dron przed atakiem swobodnie latał nad miastem i nie był zauważony przez służby.

Wybuch był tak silny, że w budynku wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się na niemal wszystkie kondygnacje. Obecnie obiekt nie nadaje się już do użytku. Lokalne władze podały, że okoliczne ulice zostały zablokowane. Mieszkańcy informują, że w całym mieście władze okupacyjne ograniczyły możliwość przemieszczania się i dodatkowo wyłączono telewizję i internet.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa w Enerhodarze

Enerhodar to miasto, w którym znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Miasto, jak i obiekt, są okupowane przez Rosjan niemal od początku wybuchu wojny, czyli od marca 2022 roku. Siły Zbrojne Ukrainy coraz częściej atakują znajdujące się na jego obszarze różne obiekty wojskowe, ponieważ zaopatrują one część zachodnią obwodu zaporoskiego.