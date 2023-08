Wybuch był tak silny, że w budynku wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się na niemal wszystkie kondygnacje. Obecnie obiekt nie nadaje się już do użytku. Poważnie ranni dowódcy zostali przetransportowani śmigłowcami do Melitopola, a następnie bezpośrednio do Moskwy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wszyscy mają poważne i rozległe obrażenia.

Ranni zostali wysokiej rangi rosyjscy dowódcy

Lokalne władze podały, że okoliczne ulice zostały zablokowane. Mieszkańcy informują, że w całym mieście władze okupacyjne ograniczyły możliwość przemieszczania się i dodatkowo wyłączono telewizję i internet. Enerhodar to miasto, w którym znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Miasto, jak i obiekt, są okupowane przez Rosjan niemal od początku wybuchu wojny, czyli od marca 2022 roku.