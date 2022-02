Infrastruktura sieciowa jest niezbędna, by cały świat mógł zobaczyć, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, a także dla samych mieszkańców tego kraju, którzy dzielnie walczą z rosyjskim agresorem. Niestety na terenach zniszczonych przez wroga jej utrzymanie jest mocno problematyczne - rozwiązaniem jest internet satelitarny, a kto wie o nim więcej niż Elon Musk, który rozwija gigantyczną konstelację Starlink?

Starlink już aktywny na Ukrainie, terminale w drodze

Ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej, Mychajło Fedorow, postanowił więc poszukać w nim sojusznika, prosząc go o pomoc dla swojego kraju. I wygląda na to, że zaczepianie szefa Tesli i SpaceX na jego ulubionym serwisie społecznościowym, czyli Twitterze, przynosi spodziewane efekty.

Podczas gdy wy próbujecie skolonizować Marsa - Rosja próbuje zająć Ukrainę! Podczas gdy wasze rakiety z powodzeniem lądują w kosmosie - rosyjskie rakiety atakują ukraińską ludność cywilną! Prosimy Was o dostarczenie Ukrainie stacji Starlink i zwrócenie się do Rosjan o zaprzestanie działań pisał Fedorow w swoim wpisie do Elona Muska.

I nie musiał długo czekać na odpowiedź, bo Elon Musk zareagował bardzo szybko, informując, że usługa internetu satelitarnego została włączona na Ukrainie, a kolejne terminalne niezbędne do jej obsługi są już w drodze.

Bo warto pamiętać, że choć sama konstelacja Starlink jest już bardzo duża (ponad 2 tys. satelitów) i bez problemu obejmie swoim zasięgiem Ukrainę, to niestety do korzystania z niej potrzebne są wspomniane terminalne naziemne - pozostaje więc mieć nadzieję, że ich duża liczba faktycznie są już na pokładzie samolotu.



Przypominamy, że wraz z pogłębianiem się agresji Rosji na Ukrainę coraz częściej pojawiają się informacje o utrudnionym dostępie do internetu w tym kraju, a internet satelitarny jest dużo trudniejszy do “wyłączenia" - Rosjanie musieliby w tym celu zniszczyć satelity SpaceX i lepiej nawet nie wyobrażać sobie, co mogłoby to oznaczać.