W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę kolejne państwa nakładają na Rosję sankcje, które mają powstrzymać dalsze zapędy Władimira Putina. Wielu specjalistów wskazuje jednak, że ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu agresji będzie miało zachowanie samych Rosjan - widzieliśmy już wprawdzie zdjęcia z protestów w Moskwie, ale ich skala jest zdecydowanie zbyt mała.



Federacja Rosyjska przeprowadziła zwodniczy i oburzający militarny atak na mój kraj! Wyobraźcie sobie tylko pociski spadające na osiedla mieszkalne, przedszkola i szpitale w sercu Europy wyjaśnia w liście otwartym Fedorow.

W związku z tym ukraińskie władze wzywają Apple, by dały młodym Rosjanom powód do sprzeciwienia się imperialistycznym zapędom swojego przywódcy, a mianowicie odcięły ich od tego, co ma dla nich ogromne znaczenie, czyli nowych technologii. Zdaniem Fedorowa zmotywuje to młodych i aktywnych Rosjan do powstrzymania tej militarnej agresji.



Proszę Was i jestem przekonany, że nie tylko mnie usłyszycie, ale i zrobicie wszystko, co tylko możliwe, by chronić Ukrainę, Europę i w końcu cały demokratyczny świat przed krwawą autorytarną agresją - abyście przestali dostarczać usługi i produkty Apple do Federacji Rosyjskiej, w tym zablokowali dostęp do App Store! czytamy dalej.

Pytanie tylko, czy to w ogóle możliwe? Jeśli w życie wejdą zapowiadane przez Joe Bidena sankcje dotyczące eksportu, już niebawem do Rosji nie trafią żadne amerykańskie technologie, w tym usługi i produkty Apple, ale mowa o nowych produktach.



Podobnie jak to było w przypadku wojny handlowej z Chinami, użytkownicy wcześniej zakupionych urządzeń wciąż mogli z nich bez problemu korzystać - być może jednak ukraińscy liderzy liczą na to, że sama deklaracja Apple wystarczy, by przekonać młodych Rosjan. Tak czy inaczej, Apple jeszcze nie zdecydowało się na oficjalną odpowiedź na list otwarty Fedorowa.