Ten incydent jest pierwszym udokumentowanym przypadkiem, w którym F-35 stanął w obliczu bezpośredniego zagrożenia ze strony systemów obrony przeciwlotniczej Huti. Potwierdzony on został przez amerykańskiego urzędnika w rozmowie z portalem The War Zone i rzuca nowe światło na zaskakującą skuteczność Hutioraz rodzi pytania o problemy ze skutecznością najnowocześniejszych technologii wojskowych USA w wojnie asymetrycznej.

Co więcej, Huti zdołali zagrozić także innym amerykańskim samolotom, w tym F-16, a w jednym przypadku zmusili USS Harry S. Truman do gwałtownego manewru w celu uniknięcia nadlatującego pocisku, co doprowadziło do utraty dwóch samolotów F/A-18 Super Hornet. Jedna sztuka tego myśliwca jest warta 70 milionów dolarów.