The Times poinformował, że brytyjska armia od dwóch lat dostarcza Siłom Zbrojnym Ukrainy makiety czołgów i armatohaubic. Jak podał Lowri Simner, dowódca eskadry RAF, chociaż Ukraina nie otrzymała tak dużej liczby czołgów od jego kraju, to jednak armia stara się wypełnić tę lukę bardzo realistycznymi makietami.

Mowa tutaj o wysłanych na Ukrainę atrapach potężnych czołgów Challenger 2, armatohaubic AS90 czy systemów przeciwlotniczych opartych o pociski ASRAAM. Co ciekawe, w brytyjskim MON powstał nawet specjalny zespół o nazwie Taskforce Kindred, który ma za zadanie opracować jeszcze bardziej realistyczne makiety.

Brytyjczycy chwalą się, że Ukraińcy mogą złożyć jedną dostarczoną makietę w zaledwie kilka godzin. Każda z nich ma tak bardzo przypominać oryginał sprzętu, że Rosjanie nie są w stanie dostrzec różnicy nawet z 25 metrów. Oznacza to, że rosyjskie drony zwiadowcze mogą okazać się bezużyteczne.

Makiety generują ogromne koszty dla rosyjskiej armii. Wykrycie czołgu, armatohaubicy czy systemu obrony, w większości przypadków zachęca Rosjan do przeprowadzenia ataku na cel za pomocą bardzo drogich rakiet Iskander czy Kindżał, a jedna ich sztuka kosztuje 4 miliony dolarów.

Ponadto Simner ujawnił, że na jeden dostarczony czołg ma przypadać nawet 30 wabików. Rosjanie mogą zatem mieć niesamowicie fałszywe pojęcie o polu walki. Dzięki temu, dowódcy mogą wysłać dodatkowe siły i środki w miejsce frontu, w którym zupełnie nie są one potrzebne. To może skończyć się pogromem pancernej pięści. Takie sytuacje co jakiś czas mają miejsce. Kilka tygodni temu, armia Kremla tylko w jeden dzień straciła aż osiem czołgów.