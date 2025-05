S-300W1, znany również jako SA-12 Gladiator/Giant, to mobilny system obrony przeciwrakietowej zaprojektowany przez rosyjskie biuro konstrukcyjne Antiej, skuteczny w neutralizowaniu pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, pocisków manewrujących oraz samolotów. I chociaż jego nazwa może sugerować podobieństwo do bardziej znanego S-300P, mamy do czynienia z zupełnie inną jednostką, m.in. przez osadzenie na gąsienicach, umożliwiających rozmieszczenie również w trudnym terenie.

System wykorzystuje dwa typy pocisków, 9M83 (Gladiator) o zasięgu do 75 km przeznaczone do zwalczania samolotów i pocisków manewrujących oraz 9M82 (Giant) o zasięgu do 100 km zdolne do przechwytywania taktycznych pocisków balistycznych. System może jednocześnie śledzić i angażować do 12 celów, naprowadzając na nie do 24 rakiet, co czyni go skutecznym narzędziem w obronie przed zmasowanymi atakami powietrznymi.