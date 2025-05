BWP Borsuk to jedno z największych osiągnięć inżynieryjnych w nowoczesnej historii Polski . Ten wóz bojowy zapewnia dużą ochronę załodze przy zachowaniu możliwości pływania. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie jak Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. Pierwsza umowa wykonawcza na 111 wozów BWP Borsuk z 27 marca 2025 roku była swoistym świętem, wokół którego już wtedy zaczęły pojawiać się różne kontrowersje .

Jedną z największych były nieoficjalne doniesienia, że zamiast polskich radiostacji firmy Radmor specjalnie do wozów Borsuk miały zostać zamówione amerykańskie urządzenia firmy L3Harris. To nie tylko zwiększyło koszty ostatecznego zamówienia, wydłużyło czas potrzebny do podpisania pierwszego kontraktu, ale także sprawiło, że utrudniona zostanie komunikacja pomiędzy załogami Borsuków a innych pojazdów Wojska Polskiego.