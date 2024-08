Polska superbroń na nowym nagraniu. Będzie na defiladzie 15 sierpnia

BWP Borsuk w końcu trafi do armii?

BWP Borsuk jest coraz bliżej armii dzięki planowanej umowie wykonawczej, która jest obecnie negocjowana między armią a Hutą Stalową Wola. Ma zostać podpisana jeszcze w tym roku i według doniesień, dotyczyć będzie dostaw 159 wozów. To element realizacji umowy ramowej z 2023 roku, która zakłada pozyskanie aż 1000 BWP Borsuk i 400 pojazdów specjalistycznych na jego podwoziu.

To dobra wiadomość, gdyż BWP Borsuk jest wymagany, aby polskie wojska zmechanizowane w końcu weszły na nowoczesny poziom. Bojowe wozy piechoty to podstawa współczesnego pola walki, wspierając szturm czołgów, czy osłaniając żołnierzy.

BWP Borsuk posiada nowoczesne uzbrojenie

Prace nad BWP Borsuk trwają od 2013 roku, a jego pierwszy prototyp pokazano w 2019. Od 2020 roku BWP Borsuk jest w trakcie badań i testów, które się przeciągały. Wymagania co do wozu zakładają konstrukcję lekką i zdolną do pływania, ale przy tym zapewniającą dobrą ochronę balistyczną. Trudności w pogodzeniu tych wymogów sprawiły, że stworzono także koncepcję Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty, który miałby być cięższy od Borsuka aż o 7 ton.

Dzięki zapowiedziom podpisania w końcu umowy wykonawczej na BWP Borsuk, zapowiada się, że wozy te zbliżają się do końca krętej drogi przyjęcia przez armię. Niemniej otwartą kwestią pozostaje, ile tych wozów będzie mogła produkować Huta Stalowa Wola. Prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Krzysztof Trofiniak w rozmowie z portalem Defence24 stwierdził, że pierwsze dostawy mogą wynosić 50-60 wozów rocznie z możliwym osiągnięciem skali na poziomie 100-150 Borsuków po pełnym przystosowaniu procesu produkcji.

BWP Borsuk zdalnie sterowana wieża ZSSW-30, który może być jednym z najlepszych systemów tego typu na świecie. Opracowana została przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z WB Electronics. Posiada m.in. aktywny system ochrony Obra-3, który wykrywa wiązki laserowe naprowadzające np. pocisku przeciwpancernego i stawia zasłonę dymną w momencie zagrożenia.

Zdjęcie BWP Borsuk podczas testów poligonowych / @WarNewsPL1 / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne wozu bojowego Borsuk:

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca) + drużyna 6 żołnierzy

Długość: 7,6 m

Szerokość: 3,4 m

Wysokość: 3,34 m

Masa bojowa: 28000 kg

Napęd: silnik MTU 8V 199 TE20 o mocy 720 KM

Prędkość maksymalna: 65 km/h

Broń główna: 30 mm armata automatyczna Mk 44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków ppanc. Spike-LR/LR2

Broń dodatkowa: sprzężony karabin 7,62 mm UKM-2000C