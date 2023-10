W Rosji wróciła głupota komunizmu

Pokazuje to, jak bardzo Rosjanie chcą zwiększyć produkcję niewielkich dronów, które są kluczowe do walki z Ukrainą. Całość sugeruje potrzebę narodowego zrywu, gdzie Rosjanie powinni połączyć produkcję cywilną i wojskową w narodowym zrywie, zaprzęgając każdego, kto ma sprawne ręce do pracy.

Ukraiński portal Defence Express przypomina przy tym słowa Nikity Chruszczowa, który miał w 1962 roku powiedzieć, że "w ZSRR rakiety produkuje się tak łatwo, jak kiełbasę". I tak samo, jak wtedy, dziś "produkcja" dronów w rosyjskiej piekarni to zwykła propagandowa zagrywka.

"Rosyjskie drony" z zagranicy

Sama "fabryka" przypomina bardziej zwykłą montownię, stworzoną z działań wolontariuszy. Przynajmniej na razie nie ma więc mowy o jakimś masowym przekształcaniu w Rosji fabryk cywilnych na potrzeby wojskowe.

Drony na nagraniu nazywane są "Snake" i to niewielkie komercyjne konstrukcje kosztujące ok. 250 dolarów. To oczywiście bardzo ważne maszyny na froncie, jednak ten piękny obraz niszczy dla Rosjan fakt, że wszystkie części, prócz ramy dronów, mają być sprowadzane z zagranicy np. z państw Azji Środkowej. Tak więc nawet ta propaganda rodem z ZSRR nie jest w całości rosyjska.