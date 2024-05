Francuski minister obrony Sebastien Lecornu oświadczył, że resort obrony złożył zamówienie na kolejną dostawę pocisków przeciwokrętowych Exocet MM40 Block 3C. Pociski ma wyprodukować firma MBDA France.

Program modernizacji francuskich sił zbrojnych

Exocety mają trafić na wyposażenie francuskich fregat. Francja posiada w służbie 4 klasy tego typu okrętów, z których tylko jeden nie posiada na wyposażeniu pocisków Exocet. Nowa broń trafi więc na maszyny klasy La Fayette, Aquitane lub Horizon.

Francuzi zamówili już wcześniej pociski Exocet dla swoich okrętów. Dostawy poprzedniego zamówienia rozpoczęły się w styczniu 2024 roku. Teraz jednak nowe uzbrojenie mają otrzymać kolejne okręty Marine Nationale. Zgodnie z programem modernizacji francuskich sił zbrojnych na lata 2024-2030, wszystkie Exocety mają zostać wymienione na najnowszy wariant Block 3C.

Pociski Exocet to bardzo nowoczesna broń

Exocet to francuski przeciwokrętowy pocisk rakietowy. Budowany jest w wersjach lądowej, lotniczej jak i morskiej przeznaczonej do przenoszenia przez okręty nawodne lub podwodne. Wariant lotniczy może być wystrzeliwany z samolotów bądź śmigłowców, natomiast lądowy z wyrzutni kontenerowych, które mogą być przenoszone na podwoziu kołowym.

Exocety produkowane są od 1975 roku i od tego czasu powstało już 6 wersji pocisku. Jest to jeden z najpopularniejszych pocisków przeciwokrętowych na świecie. Użytkowany jest aktualnie przez szereg krajów, między innymi przez Argentynę, Grecję, Egipt, Niemcy, Francję, Tajlandię i Turcję.

Pociski Exocet to klasyczna broń typu wystrzel i zapomnij. Charakteryzują się one bardzo niskim pułapem lotu i niskim echem radarowym, przez co są trudno wykrywalne dla radarów okrętowych. Ich zasięg w najnowszej wersji to około 180 kilometrów. Dopiero w ostatniej fazie lotu naprowadzane są radarowo, dzięki czemu niemożliwe jest ich wczesne wykrycie z użyciem detektorów promieniowania.

Exocety są bardzo groźne nawet dla nowoczesnych okrętów

W 1987 roku, podczas wojny między Irakiem a Iranem, iracki pilot zmodyfikowanego samolotu dyspozycyjnego Dassault Falcon wystrzelił przez pomyłkę dwa pociski Exocet w kierunku amerykańskiej fregaty typu Oliver Hazard Perry USS "Stark" zwodowanej 5 lat wcześniej. Oba trafiły w cel, jednak tylko jeden eksplodował. Fregata nie wykryła pocisków swoim radarem, przez co nie doszło do ich zestrzelenia. W wyniku ataku śmierć poniosło 37 marynarzy, a 21 zostało rannych. Ostatecznie okręt został wyremontowany i przywrócony do służby.