Konflikt w Ukrainie może trwać jeszcze kilka lat

Eksperci mówią krótko: „Rosja jest przygotowana na przedłużający się konflikt". Analitycy wojenni opisywali rosyjską wizję przedłużającej się wojny, po tym, jak nie udało się podbić Ukrainy w ciągu kilku dni, jak na początku zakładała Moskwa. Ukraiński opór okazał się zbyt silny.

Ekspert ds. rosyjskiej armii Dara Massicot zwróciła uwagę na zmianę polityki Rosji dotyczącą poboru do wojska w kwietniu, co sugeruje, że Moskwa „metodycznie idzie przez proces przejścia do wyższej gotowości i przedłużającej się wojny”.

Bruno Kahl, szef niemieckiej agencji wywiadowczej powiedział w maju: „Rosja wciąż jest zdolna do prowadzenia wojny na duże odległości”. Były prezydent Rosji Dimitrij Miedwiediew, który jest obecnie wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Rosji, w trakcie majowej wizyty w Wietnamie zasugerował, że wojna może trwać latami, a nawet „dekadami”.

Dopóki [w Kijowie] będzie taka władza, będą, powiedzmy, trzy lata zawieszenia broni, dwa lata konfliktu, a potem wszystko się powtórzy. Powiedział Miedwiediew.

Waszyngtoński think tank zajmujący się analizą wojny rosyjsko-ukraińskiej, Institute for the Study of War podkreśla, że Kreml nie miał na celu prowadzenia długiej, wyniszczającej wojny. Przedłużający się konflikt jest wynikiem nieudanego zajęcia kluczowych regionów Ukrainy na początku inwazji, co wymusiło na Moskwie zmianę podejścia.

Co więcej, trwająca wojna zniechęca zachód do poparcia Ukrainy. Ukraina z początkiem czerwca rozpoczęła długo wyczekiwaną kontrofensywę przeciwko Rosji, jednak potrwa to znacznie dłużej niż oczekiwano, a działania posuwają się stopniowo. Kontrofensywa może trwać bardzo długo.