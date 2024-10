Najnowsza haubica 2-CT Hawkeye to militarny ewenement

Na nagraniu warto zwrócić uwagę na ruch armaty kalibru 105 mm przy wystrzale. W przeciwieństwie do większości haubic zamiast do tyłu najpierw porusza się do przodu. To specjalny mechanizm "miękkiego odrzutu", mający lepiej pochłonąć siłę wystrzału.

W nim lufa i zamek są cały czas trzymane z tyłu swojej naturalnej pozycji. Gdy operator naciska spust, zostają uwalniane i gdy osiągną pewien punkt, następuje wystrzelenie pocisku. Wtedy dopiero następuje odrzut lufy, który jest jeszcze ograniczany przez siłę kontrującą, powstałą przez jej wcześniejszy ruch w przód.

Rozwiązanie to jest skomplikowane technicznie, ale zapewnia znacznie mniejszy efekt odrzutu, jak i masę całej haubicy. Cały Hawkeye według zapewnień producentów waży ok. 1157 kilogramów. Dla porównania M119, standardowa haubica armii USA kalibru 105 mm, waży ok. 1936 kilogramów. Mniejsza masa i odrzut sprawiły, że haubica Hawkeye mogła zostać umieszczona na podwoziu wozu Humvee, zapewniając mobilność.

Przedstawienie mechanizmu "miękkiego odrzutu" haubicy 2-CT Hawkeye

Wideo youtube

Możliwości haubicy 2-CT Hawkeye

Cała haubica 2-CT Hawkeye składa się ze zmodyfikowanej armaty M119 SRT (Soft Recoil Technology) opracowanej przez Mandus Group i systemu kontroli ognia MG 9000. Wszystko to jest umieszczone na platformie wozu 4x4 M1152A1w/B2 Humvee.

Taka lekka haubica może służyć za ważne wsparcie żołnierzy, przy najintensywniejszych walkach. Może zostać nawet zrzucona ze spadochronami z pokładu samolotu, stanowiąc idealną broń dla wojsk aeromobilnych.

Niemniej warunki walk na Ukrainie pokażą, czy taka konstrukcja lekkiej haubicy samobieżnej może przydać się dla regularnych jednostek frontowych. 2-CT Hawkeye będzie narażony na ostrzał ze względu na mniejszy zasięg niż standardowa artyleria. A przez brak opancerzenia może być łatwym celem dla dronów. Nie mówiąc o tym, że w "brudnych" warunkach walk, przy zbliżającej się rasputicy, zaawansowanie mechanizmu może sprawić, że Hawkeye będzie podatny na uszkodzenia.

Zdjęcie Haubica 2-CT Hawkeye / @JonHawkes275 / Twitter

Parametry taktyczne haubicy 2-CT Hawkeye

Masa: 1157 kg

Armata: M119 SRT (Soft Recoil Technology)

Donośność: 11,6 km/19,5 km - amunicją ze wspomaganiem rakietowym

Szykostrzelność: 8 na minutę

Wykorzystywana amunicja: burząca, odłamkowo-burząca, oświetlająca, dymna