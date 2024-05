Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych używa również poddźwiękowych rakiet manewrujących dalekiego zasięgu o napędzie odrzutowym, przystosowanych do pracy w każdych warunkach pogodowych.



Udane testy w AUTEC

HMS Anson to najnowszy okręt klasy Astute, który wkrótce dołączy do swojego rodzeństwa: Astute, Ambush, Artful i Audacious. Wszystkie te okręty mogą okrążyć kulę ziemską w zanurzeniu i są w stanie wytwarzać tlen i słodką wodę, aby wspierać załogę podczas wymagających i długotrwałych misji. HMS Anson opuścił swoją stocznię Barrow-in-Furness w lutym ubiegłego roku i od tego czasu jednostka była poddawana najcięższym próbom, aby zweryfikować jej możliwości do pełnienia obowiązków na linii frontu.

Anson spędził czas na wodach u wybrzeży Wielkiej Brytanii, a następnie popłynął dalej na północ od Szkocji, aby przetestować swoje systemy uzbrojenia, wystrzeliwując pomyślnie rakiety testowe Spearfish i Tomahawk wyjaśniła Royal Navy w komunikacie prasowym.

Później okręt podwodny udał się do Atlantyckiego Podmorskiego Centrum Testów i Oceny (AUTEC), czyli poligonu do badań akustycznych United States Navy (w niektórych miejscach ma 32 km szerokości, 241 km długości i do 1829 m głębokości), położonego w rejonie wyspy Andros w archipelagu Bahamów. AUTEC skupia czołowych światowych ekspertów i technologię, m.in. czujniki i hydrofony do zbierania danych o okrętach podwodnych, torpedach i działaniu sonarów.