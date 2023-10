Innowacyjny dron nawodny Sonobot 5 dla Ukrainy. Niemiec płakał, jak oddawał

Od wielu miesięcy informujemy, że Ukraina korzysta z szerokiego wachlarza rozwiązań bezzałogowych, nie tylko powietrznych, ale i naziemnych, podwodnych i nawodnych. Coraz więcej z nich jest lokalnej produkcji, wystarczy tylko przypomnieć całą kolekcję dronów naziemnych projektu Brave 1, ale Kijów wciąż polega też na dostawach od sojuszników, a w ramach jednej z nich otrzymał właśnie od Niemiec innowacyjne bezzałogowe pojazdy nawodne Sonobot 5, które zostały po raz pierwszy zaprezentowane w marcu tego roku. To kolejny dowód na to, że chociaż największe zainteresowanie wzbudziły dotąd jednostki latające, to wojna w Ukrainie skłania producentów do zwrócenia uwagi również na inne typy bezzałogowców.



Przed Sonobot 5 nic się nie ukryje

Sonobot 5 jest produkowany przez niemiecką firmę EvoLogics GmbH i mamy tu do czynienia z niewielką bezzałogową platformą nawodną, którą można elastycznie dostosować do badań hydrograficznych na wodach śródlądowych. Głównie wykorzystywana jest jednak do badania zbiorników wodnych w celu wykrywania takich obiektów, jak niewybuchy i inne potencjalnie niebezpieczne obiekty umieszczone na dnie. Za ich wykrywanie odpowiadają różne sonary, np. echosonda jednowiązkowa, echosonda wielowiązkowa, sonar boczny (w różnych konfiguracjach według potrzeb klienta), a za ustalenie lokalizacji różne opcje nawigacji satelitarnej.

Przed Sonobot 5 nic się nie ukryje. Innowacyjny niemiecki dron dla Ukrainy

Wielosonarowy dron w kompaktowej formie

Jednostka posiada też kamerę HD, która zapewnia podgląd na żywo oraz nagrywa filmy i zdjęcia umożliwiające operatorowi dokładne rozpoznanie obiektu - przedmioty zainteresowania są wizualnie podświetlane w oprogramowaniu sterującym operatora na lądzie (Sonobot może prowadzić zarówno sterowane radiowo, jak i autonomiczne operacje). W ramach dodatkowego modułu może też korzystać z systemu sztucznej inteligencji, który działa na pokładzie pojazdu i analizuje surowe dane.

Producent podkreśla również inteligentną i wysoce zintegrowaną konstrukcję Sonobota 5, która umożliwia łatwy transport (np. w bagażniku samochodu), złożenie (nie wymaga jakichkolwiek narzędzie) i rozmieszczanie jednostki przez jedną osobę - jednostki dostarczane są w walizce transportowej, odpowiedniej dla transportu lotniczego.

Co więcej, bezzałogowce są zbudowane z wytrzymałych materiałów odpornych na wodę morską (laminat bazaltowy, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne), nadają się do stosowania w ściekach przemysłowych, oferują mocne stery strumieniowe i akumulator o pojemności wystarczającej na cały dzień pracy.