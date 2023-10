Rosja umieściła na Krymie radary o dużym zasięgu

Umieszczone na Krymie radary umożliwiają skuteczną identyfikację i śledzenie celów

Radar wczesnego ostrzegania VHF 5Zh6U NEBO-U jest zdolny do jednoczesnego śledzenia kilku celów, takich jak rakiety balistyczne czy samoloty, co czyni go niezwykle użytecznym.

Umożliwia on wykrywanie i śledzenie potencjalnych zagrożeń w paśmie VHF, czyli bardzo wysokich częstotliwości, tym samym umożliwia wykrywanie ukraińskich celów, ułatwiając skuteczniejszą penetrację przez przeszkody, takie jak np. infrastruktura. Jest nieocenionym źródłem informacji wywiadowczych dotyczących zachowania i cech wykrytych celów. Pozwala na gromadzenie danych na temat wymiarów, prędkości i trajektorii obiektów powietrznych.

Radar 96L6 często jest włączany jako istotny element sieci obrony powietrznej. Bezproblemowo współpracuje ze współczesnymi systemami radarowymi, strategicznymi centrami dowodzenia i kontroli oraz systemami rakiet ziemia-powietrze.



Eksperci doceniają go za możliwość klasyfikacji i identyfikacji celów niezależnie od tego, czy jest to samolot cywilny, samolot wojskowy czy rakieta. Wzmocniony zaawansowanymi możliwościami przetwarzania cyfrowego niezwykle dobrze radzi sobie z szumami i zakłóceniami, dzięki czemu śledzone cele są widoczne dla operatorów.

Rosjanie aktywni na Krymie

Ostatnio wskazuje się na wzmożoną aktywność w bazie lotniczej Belbek na Krymie. Ocenia się, że jest to reakcja na pozyskanie przez Ukrainę artylerii dalekiego zasięgu ATACMS i rakiet Storm Shadow, czego przestraszyło się rosyjskie dowództwo wojskowe.