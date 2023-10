Elbit Hermes 900. Izraelski UAV

Jak można się domyślić, w kwestii nowoczesnego uzbrojenia na polu bitwy sporo do powiedzenia ma również Izrael. Państwo to, choć niewielkie, to zdolne jest do produkowania autorskiego uzbrojenia. Przykładem jest dron Elbit Hermes 900, który stanowi rozwinięcie projektu Hermes 450 i miał swój oblot w 2009 roku. Startowa masa maszyny to 970 kilogramów. Co potrafi izraelski Hermes 900?

Przenoszenie różnorodnego uzbrojenia;

Zdolność do retlanslacji systemów łączności;

Wykonywanie do dwóch rodzajów misji jednocześnie;

Łatwa zmiana konfiguracji;

Dron Elbit Hermes 900 o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 15 metrów napędza benzynowy silnik Rotax 914. Maksymalna prędkość pojazdu to 222 km/h, a pułap lotu dochodzi do nieco ponad 9000 metrów. Dużą zaletą jest czas działania. Hermes 900 może prowadzić ciągły lot nawet przez 36 godzin, co w tej klasie BSP jest światową czołówką.