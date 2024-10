Iran pokazał, jak startują rakiety zmierzające do Izraela

Dzięki temu, rakiety balistyczne leciały do Izraela przez terytorium Iraku i Syrii. Wszystko wskazuje na to, że nie zostały one zneutralizowane przez systemy obrony zainstalowane w amerykańskich bazach leżących w Iraku. Władze Iranu opublikowały oświadczenie w tej sprawie, gdzie wspominają o ataku na cele leżące w sercu Izraela. Na razie nie wiadomo, czy były to tylko i wyłącznie obiekty rządowe i wojskowe. Z nagrań można wywnioskować, że kilkanaście rakiet uderzyło w bazę lotniczą Newatim. Jest to największa wojskowa baza Sił Powietrznych Izraela położona przy moszawie Newatim, w południowej części kraju.