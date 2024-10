Pod koniec lipca ubiegłego roku południowokoreańscy urzędnicy poinformowali, że pocisk Hyunmoo-V pomyślnie przeszedł testowe wystrzelenia, a jego rozwój został zakończony. Począwszy od końca tego roku, Hanwha Aerospace miała rozpocząć masową produkcję z maksymalną wydajnością wynoszącą 70 jednostek rocznie. Docelowo 200 sztuk trafić ma w ręce Dowództwa Wojsk Rakietowych w celu wzmocnienia zdolności odstraszania w regionie, a dodatkowo planowane jest uzbrojenie okrętu Joint Strike Ship, który jest obecnie w fazie projektowania koncepcyjnego przez Hanwha Ocean.

I wygląda na to, że Seul jest gotowy publicznie pochwalić się swoim strategicznym kompleksem rakietowym, który został opracowany do atakowania podziemnych centrów dowodzenia wroga, baz pocisków nuklearnych oraz innych kluczowych obiektów podczas konfliktu (w trakcie ataku dostarczy swoją ogromną siłę destrukcyjną do podziemnych systemów, wywołując w ten sposób sztuczne trzęsienie ziemi, a w efekcie zawalanie tuneli) i uznawany jest za najpotężniejszy na świecie niejądrowy pocisk balistyczny.