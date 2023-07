Kijów po cichu dogadał się z Teheranem?

Dlatego też w mediach pojawiły się tylko zdjęcia pocisków, ale władze nie wydały oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Może to oznaczać, że nie chcą głośno o tym mówić. I to nie powinno dziwić, ponieważ takie transakcje mogą przebiegać na granicy prawa i z pogwałceniem sankcji nałożonych na Iran przez same USA. Mimo wszystko, panuje wojna w Ukrainie i dla tamtejszego rządu wszelkie możliwe dostawy broni są na wagę złota.

Kilka miesięcy temu, Władze w Kijowie ostrzegły Iran, że jeśli dalej będzie wysyłał swoje drony do Rosji, a później będą one atakowały ukraińskie miasta, to nadejdzie dzień, w którym wszystkie one zostaną zwrócone Teheranowi. Od tamtej pory przedstawiciele Ukrainy nie kierują ostrzeżeń w stronę Iranu, co może być potwierdzeniem dogadania się w sprawie sprzedaży broni.

Przy okazji tematu dostarczania broni z Iranu na ukraiński front nie można nie wspomnieć, że władze w Teheranie dostarczają Kremlowi o wiele więcej różnej maści broni. W sieci pojawiły się zdjęcia znajdujących się w rękach rosyjskich żołnierzy nie tylko pocisków do haubic, ale również hełów i kamizelek kuloodpornych. Cały asortyment został wyprodukowany już w 2023 roku, co oznacza, że tuż po wyjściu z fabryki musi trafiać do Ukrainy.