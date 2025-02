Irlandia odważnie wspiera Ukrainę. Dostarczyła słynną "Żyrafę"

W obliczu nasilających się rosyjskich ataków powietrznych, tj. dronów, pocisków manewrujących i innych nisko latających zagrożeń, Siły Zbrojne Ukrainy potrzebują każdego wsparcia w zakresie obrony powietrznej. Irlandia zdecydowała się odpowiedzieć na to wezwanie, przekazując cztery z siedmiu posiadanych radarów krótkiego zasięgu Giraffe MkIV , specjalizujących się w wykrywaniu celów na małej wysokości, które często umykają większym systemom radarowym. Nie była to z pewnością łatwa decyzja, bo mocno osłabia własne zdolności obronne Dublina i mówi wiele o rosnącej presji na zachodnich sojuszników.

Giraffe MkIV potrafi wykrywać obiekty w promieniu około 32 km, w zależności od ukształtowania terenu i warunków. Co więcej, jest wyposażony w hydraulicznie podnoszony maszt, który unosi antenę na wysokość 8 metrów , zapewniając lepszą linię widzenia ponad przeszkodami, takimi jak drzewa czy pagórki. Jak wyjaśniają specjaliści BulgarianMilitary.com, to rozwiązanie idealne dla zróżnicowanego krajobrazu Ukrainy, gdzie rozległe stepy przechodzą w zalesione wzgórza i zurbanizowane obszary, co komplikuje działania obrony powietrznej.

Co równie ważne, radary można łatwo zintegrować z systemami RB S70 dostarczanymi już przez inne kraje , aby przesyłały dane o celach w czasie rzeczywistym za pomocą radia lub łącza danych. To przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy naprowadzany na odbity promień lasera, który został zaprojektowany jako następca używanego przez wojska szwedzkie zestawu FIM-43 Redeye.

Operator zestawu oświetla cel wiązką laserową, a pocisk wykorzystując swoje pokładowe systemy detekcji, wykrywa ją i podąża ku niej do celu. Pierwsze wersje pocisku posiadały zasięg ok. 5000–6000 m oraz pułap ok. 3000 m, ale najnowsza wersja BOLIDE oferuje już zasięg ok. 8000 m oraz pułap ok. 5000 m.