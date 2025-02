Pierwsze informacje o planach modernizacji pocisków Taurus KEPD 350 pojawiły się w grudniu zeszłego roku, ale dopiero teraz zostały oficjalnie potwierdzone przez władze koncernu MBDA. Prace mają na celu zapewnienie pełnej operacyjności tej potężnej broni dalekiego zasięgu do co najmniej do 2045 roku.

Chociaż szczegółowy zakres modernizacji nie został publicznie ujawniony, przedstawiciele firmy wskazali, że chodzi o dostosowanie pocisku do współczesnych wymagań pola walki. Może to obejmować ulepszenie systemów nawigacyjnych , takich jak: INS, GPS i TERPROM w celu zwiększenia odporności na zakłócanie przez systemy walki radio-elektronicznych, a także potencjalne wzmocnienie głowicy MEPHISTO w celu skuteczniejszego rażenia nowoczesnych fortyfikacji.

Co najważniejsze, wznowienie produkcji mogłoby także otworzyć drzwi do eksportu, np. do krajów takich jak Polska, które posiadają samoloty FA-50. Trzeba tutaj podkreślić, że mają być one kompatybilne z tym rodzajem uzbrojenia. Podobnie ma być w przypadku Ukrainy, która posiada myśliwce zdolne do przenoszenia tej broni.