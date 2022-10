Prezydent Ukrainy twierdzi, że nawet do 85 proc. ataków dronów Shahed-136 jest przechwytywanych przez siły ukraińskie. Z kolei brytyjski wywiad podkreśla, że sprzęt ten jest powolny, głośny i porusza się na niskich wysokościach, przez co jest on stosunkowo łatwy do namierzenia i zestrzelony przez konwencjonalną obronę powietrzną.

Brytyjski wywiad w swoim oświadczeniu pisze: "Rosja prawdopodobnie używa dużej liczby irańskich bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136 w celu penetracji coraz skuteczniejszej ukraińskiej obrony powietrznej" oraz że "Prawdopodobnie używa ich jako substytutu produkowanej w Rosji broni precyzyjnej dalekiego zasięgu, której wykorzystanie staje się coraz rzadsze".

Kyryło Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy twierdzi, że Rosjanie zamówili u Irańczyków około 1 700 dronów wszystkich typów. Jednakże spora ich część musi zostać najpierw wyprodukowana. Ostatnia dostawa zawierała około 300 irańskich UAV-ów. Budanow twierdzi również, że około 30 proc. dronów kamikaze dociera do wyznaczonych celów. Tylko do 22 października Rosjanie użyli około 330 egzemplarzy Shahed-136, z czego 222 zostało zestrzelonych przez ukraińskie wojska. Dodaje również: - Terror z użyciem Shahedów może rzeczywiście trwać przez długi czas.

Większość Ukraińców chce nadal zbrojnie opierać się Rosji

Jak donosi Ukrainka Pravda, 86 proc. Ukraińców uważa, że zbrojny opór przeciwko rosyjskiej agresji powinien być kontynuowany, nawet mimo bombardowań. Badanie zostało przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w dniach 21-23 października. Tylko 10 proc. jest zdania, że konieczne jest przejście do negocjacji, aby jak najszybciej zatrzymać rosyjski ostrzał, nawet jeśli trzeba będzie pójść na ustępstwa wobec Moskwy. Co ciekawe respondenci mieszkający na wschodzie Ukrainy mieli podobne zdanie, jak reszta narodu, mimo że cierpią oni z powodu ciągłego rosyjskiego ostrzału rakietowego i artyleryjskiego.

Jaki sprzęt wojskowy straciła Rosja od początku wojny?

Według ukraińskich źródeł Rosja od początku wojny straciła prawie 68 000 żołnierzy, 270 samolotów, 245 helikopterów, prawie 2 600 czołgów, prawie 5 300 opancerzonych pojazdów bojowych, 1673 systemy artyleryjskie, prawie 190 systemów obrony powietrznej, 375 wyrzutni rakiet, ponad 4 000 wojskowych pojazdów i cystern, 16 okrętów i łodzi oraz 1 370 taktycznych bezzałogowych statków powietrznych.